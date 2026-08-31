Ather ने नया Konarc इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹99,999 रखी गई है।
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Konarc कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर बना पहला प्रोडक्शन स्कूटर है, जिसे डेली यूज और आसान सर्विसिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
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स्कूटर तीन S वेरिएंट में आता है, जिनमें 2.1kWh, 2.7kWh और 3.5kWh बैटरी के साथ 100, 125 और 161km की IDC रेंज मिलती है।
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सबसे ज्यादा रेंज वाला 200km IDC वेरिएंट भी लाइनअप में आएगा, जबकि इसकी कीमत बाद में घोषित की जाएगी।
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Konarc में 14-इंच का फ्रंट व्हील, 90mm फ्रंट और 100mm रियर सस्पेंशन ट्रैवल के साथ 1,352mm का लंबा व्हीलबेस मिलता है।
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स्कूटर में 31 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज, 18W Type-C पोर्ट, AutoHold और मोटर की मदद से पीछे ले जाने वाला Park Assist मिलता है।
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450W ऑनबोर्ड चार्जर के साथ एक्स्ट्रा चार्जर लगाने पर 1.35kW तक चार्जिंग क्षमता मिलती है, जिससे 0-80% चार्जिंग का समय काफी घट सकता है।
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अपकमिंग Konarc Z मॉडल में AEBS और MagicKey जैसा फीचर्स मिलेंगे, जबकि डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होने वाली है।
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