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BlackBerry Curve 9320

₹ 3,879
Currently unavailable
BlackBerry Curve 9320
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Key Specs
  • Display 2.44-inch (240x320)
  • Processor 806 MHz one-core
  • Front Camera No
  • Rear Camera 3.2MP
  • RAM 512MB
  • Storage 512MB
  • Battery Capacity 1450mAh
  • OS BlackBerry OS 7.1
Market Status Released
Release Date May 2012

BlackBerry Curve 9320 Summary

BlackBerry Curve 9320 mobile was launched in May 2012. The phone comes with a 2.44-inch display offering a resolution of 240x320 pixels at a pixel density of 164 pixels per inch (ppi). BlackBerry Curve 9320 is powered by an 806 MHz one-core processor. It comes with 512MB of RAM. The BlackBerry Curve 9320 runs BlackBerry OS 7.1 and is powered by a 1450mAh removable battery.

As far as the cameras are concerned, the BlackBerry Curve 9320 on the rear packs 3.2-megapixel camera.

BlackBerry Curve 9320 is based on BlackBerry OS 7.1 and packs 512MB of inbuilt storage that can be expanded via microSD card (up to 32GB). The BlackBerry Curve 9320 is a single SIM (GSM) mobile that accepts a Regular-SIM card. The BlackBerry Curve 9320 measures 109.00 x 60.00 x 12.70mm (height x width x thickness) and weighs 103.00 grams. It was launched in silver(upper)/black(lower),Fuchsia Pink, Pure white, and Teal Blue colours.

Connectivity options on the BlackBerry Curve 9320 include Wi-Fi, GPS, Bluetooth v2.10, FM radioWi-Fi Direct, and 3G. Sensors on the phone include accelerometer, proximity sensor, and compass/ magnetometer.

As of 4th October 2026, BlackBerry Curve 9320 price in India starts at Rs. 3,879.

BlackBerry Curve 9320 Price in India

BlackBerry Curve 9320 price in India starts from ₹ 3,879. The lowest price of BlackBerry Curve 9320 is ₹ 3,879 at Amazon on 4th October 2026.

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BlackBerry Curve 9320 Full Specifications

General
Brand BlackBerry
Model Curve 9320
Price in India ₹3,879
Release date May 2012
Form factor Bar
Dimensions (mm) 109.00 x 60.00 x 12.70
Weight (g) 103.00
Battery capacity (mAh) 1450
Removable battery Yes
Colours silver(upper)/black(lower),Fuchsia Pink, Pure white,Teal Blue
Display
Screen size (inches) 2.44
Touchscreen No
Resolution 240x320 pixels
Pixels per inch (PPI) 164
Hardware
Processor 806 MHz one-core
RAM 512MB
Internal storage 512MB
Expandable storage Yes
Expandable storage type microSD
Expandable storage up to (GB) 32
Camera
Rear camera 3.2-megapixel
Rear flash Yes
Front camera No
Software
Operating system BlackBerry OS 7.1
Connectivity
Wi-Fi Yes
GPS Yes
Bluetooth Yes, v 2.10
NFC No
Infrared No
USB OTG No
Headphones 3.5mm
FM Yes
Number of SIMs 1
Wi-Fi Direct Yes
Mobile High-Definition Link (MHL) No
SIM Type Regular
GSM/CDMA GSM
3G Yes
4G/ LTE No
Supports 4G in India (Band 40) No
Sensors
Compass/ Magnetometer Yes
Proximity sensor Yes
Accelerometer Yes
Ambient light sensor No
Gyroscope No
Barometer No
Temperature sensor No
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BlackBerry Curve 9320 Competitors

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  • BlackBerry Curve 9320 BlackBerry Curve 9320 ₹3,879
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BlackBerry Curve 9320 User Review and Ratings

3.0 545 ratings &
545 reviews
  • 5 ★
    199
  • 4 ★
    62
  • 3 ★
    45
  • 2 ★
    22
  • 1 ★
    217
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Displaying 1-5 of 545 reviews
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  • Blackberry 9230
    Subhash Verma (Aug 26, 2019) on Gadgets 360
    I have recvd old used product and also phone calling button is not working properly.. This is used product.
    Is this review helpful?
    (1) Reply
  • Wonderful Experience!
    Dibyagyan S. (May 25, 2019) on Amazon
    Wonderful product! Always wanted to buy something different and what is more good than this Blackberry Qwerty phone with BBM and features more or less of an android smartphone.LOVED IT!
    Is this review helpful?
    (1) Reply
  • Great and genuine product
    Jyotsna Ahuja (May 11, 2019) on Amazon
    It is my dream phone since childhood. I just love bbm and blackberry keypad. Thanks Amazon.
    Is this review helpful?
    (1) Reply
  • Best mobile phone I've ever
    Marcos (Feb 1, 2014) on Amazon
    Best mobile phone I've ever owned. The battery lasts around 3 days and you have most (if not all) functions that the best smartphones can offer.Highly recommended!
    Is this review helpful?
    Reply
  • Ich habe das Curve nun
    JS (Sep 25, 2013) on Amazon
    Ich habe das Curve nun seit mehr als sechs Monaten und bin begeistert!Das Curve 9320 ist billig (gemacht) und mir gefllt das!Denn wenn es kaputt geht, sind nicht direkt 800,- Euro ber den Jordan!KostenEinmalig rund 250,- Euro fr das Gert, Ledertasche, Displayschutzfolie und 32GB-Speicherkarte.Monatlich 10,- Euro bei meinem Mobilfunkanbieter fr den absolut notwendigen BlackBerry Internet Service (BIS).brigens, bei teureren Flatrates ist diese "Blackberry Option" oft kostenfrei erhltlich.Als "zahlender Kunde" bekommt man von Blackberry- Kosteneinsparung und Komfortgewinn durch Datenkomprimierung bei E-Mails, Surfen und dem BlackBerryMessenger (BBM).- Pushdienste fr E-Mail und BBM. Wenn ich z.B. einem Freund in den USA whrend des Gesprchs kurz ein Foto via BBM schicke, dann macht es auf seinem BlackBerry am anderen Ende der Welt nach exakt einer Sekunde "Ping!".- Soweit ich wei, werden meine Kundendaten (noch?) nicht an Werbeunternehnen verhkert. Man kann unter "Personalisierung & Schutz" die Datenerfassung fr alle (BIS-) Dienste deaktivieren....insofern sind die 10,- Euro/Monat fr den BIS durchaus sinnvoll investiert und es ist schade, dass der BIS nur fr ltere Modelle wie das Curve angeboten wird!Privatkunden, die sich das nagelneue Z10, Q10 oder Q5 besorgen, kommen nicht mehr in den Genuss des BIS (und heulen sich dann in Nutzerforen ber das gestiegene Datenvolumen und der daraus resultierenden Geschwindigkeitsdrosselung aus)...sparen dafr natrlich aber die Monatsgebhr beim Mobilfunkanbieter.- Das Curve hat ein UKW-Radio! Wieviele Smartphones knnen das? Ich finde es super nicht auf Internetradio angewiesen zu sein und es schont auch meinen Datenverbrauch!- E-Mails, SMS, BBM, Twitter etc etc lassen sich flssig mit der Gertetastatur bedienen.Durch die Blackberry-Taste (lang gedrckt halten) kann ich schnell zwischen den Ordnern/Anwendungen hin-und herschalten (z.B. schnell ein pdf suchen, dass ich noch in die E-Mail anhngen mchte).- Bei Touchscreengerten lse ich den Emailversand schonmal aus Versehen aus...kann hier nicht passieren.- Wenn man einen Kontakt aufruft, werden -typisch BlackBerry- unten alle letzten Nachrichten mit dem Kontakt eingeblendet, sehr praktisch! Natrlich habe viele meiner Kontakte Fotos und individuelle Klingeltne etc etc....- Dank der 32GB-Speicherkarte habe ich meine Musiksammlung, diverse Photoalben und sogar 1-2 Filme immer bei mir (gut, bei dem kleinen Display machen Filme wirklich keinen Spass).Gut finde ich auch, dass man die Speicherkarte spezifisch fr das Smartphone verschlsseln kann, wird sie rausgenommem und in ein anderes Gert gesteckt, lassen sich die Daten nicht auslesen.- Trotz Datenkomprimierung versuche ich natrlich so oft wie mglich ber Wi-Fi (Caf, Hotel, Heimnetz...) ins Netz zu gehen und das klappt wirklich weltweit wunderbar.- Ich schtze das przise Rechtemanagement fr Apps, habe so schon 1-2 (zugegebenermaen sehr harmlose) "Nachhausetelefonierer" erwischt und wieder runtergeschmissen.- Office-Dokumente lassen sich bearbeiten! Allgemein ist vieles schon nativ im Gert drin, man muss sich kaum Drittanbieter-Apps installieren... Evernote, Dropbox etc etc gibt es natrlich im Appstore.Drei eher negative Anmerkungen (fr technisch nicht bewanderte Anwender):1) Sie sollten sich sicherheitshalber VORHER bei Ihrem Mobilfunkanbieter erkundigen, ob es eine Blackberry-Option gibt und ob das Modell (also hier das "Curve 9320") mit Firmware-Updates untersttzt wird.2) Schade, dass Blackberry nicht auch Laptops, PCs und Clouddienste bereitstellt...so fehlt letztlich ein komfortables "geschlossenes kosystem", da ist die Konkurrenz deutlich weiter.3) Wenn Sie mit Ihrer Blackberry-ID im Appstore etwas kaufen, mssen Sie eventuell Ihre Kreditkartendaten hinterlegen. Die hinterlegten Kreditkartendaten lassen sich danach nur ndern, aber nicht lschen. Manchen strt das. Blackberry bietet als Lsung eine Liste mit "Dummy-Kreditkartendaten". Ersetzen Sie einfach Ihre validen Kreditkartendaten mit den Dummydaten...ideal fr Eltern, die Ihrem Nachwuchs ein paar Apps kaufen mchten, aber die Kontrolle behalten wollen.Fazit:Bis auf die lausige Kamera habe ich wirklich alle essentiellen Funktionen auf hohem verlsslichen Niveau.Ich vermisse nichts!EDIT:Durch Zufall bin ich auf einen Fehler in meiner Wertung gestoen. Tatschlich kann das Blackberry Verschlsselung wie S/MIME oder PGP nur, wenn es an einem Blackberry Enterprise Server (BES) angeschlossen ist. Privatkunden bzw. kleine/mittlere Unternehmen, die E-Mails nur ber BIS versenden, knnen E-Mails nicht end-to-end verschlsseln. Das ist nicht mehr zeitgem und Apple zeigt, dass es besser geht.Da dieser negative Punkt fr potentielle Kufer des Curve 9320 vermutlich nicht ins Gewicht fllt, belasse ich meine Wertung... wre es eines der brandneuen OS10-Gerte htte ich jetzt nur 4 Sterne vergeben.
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