Ich habe das Curve nun

JS (Sep 25, 2013) on Amazon

Ich habe das Curve nun seit mehr als sechs Monaten und bin begeistert!Das Curve 9320 ist billig (gemacht) und mir gefllt das!Denn wenn es kaputt geht, sind nicht direkt 800,- Euro ber den Jordan!KostenEinmalig rund 250,- Euro fr das Gert, Ledertasche, Displayschutzfolie und 32GB-Speicherkarte.Monatlich 10,- Euro bei meinem Mobilfunkanbieter fr den absolut notwendigen BlackBerry Internet Service (BIS).brigens, bei teureren Flatrates ist diese "Blackberry Option" oft kostenfrei erhltlich.Als "zahlender Kunde" bekommt man von Blackberry- Kosteneinsparung und Komfortgewinn durch Datenkomprimierung bei E-Mails, Surfen und dem BlackBerryMessenger (BBM).- Pushdienste fr E-Mail und BBM. Wenn ich z.B. einem Freund in den USA whrend des Gesprchs kurz ein Foto via BBM schicke, dann macht es auf seinem BlackBerry am anderen Ende der Welt nach exakt einer Sekunde "Ping!".- Soweit ich wei, werden meine Kundendaten (noch?) nicht an Werbeunternehnen verhkert. Man kann unter "Personalisierung & Schutz" die Datenerfassung fr alle (BIS-) Dienste deaktivieren....insofern sind die 10,- Euro/Monat fr den BIS durchaus sinnvoll investiert und es ist schade, dass der BIS nur fr ltere Modelle wie das Curve angeboten wird!Privatkunden, die sich das nagelneue Z10, Q10 oder Q5 besorgen, kommen nicht mehr in den Genuss des BIS (und heulen sich dann in Nutzerforen ber das gestiegene Datenvolumen und der daraus resultierenden Geschwindigkeitsdrosselung aus)...sparen dafr natrlich aber die Monatsgebhr beim Mobilfunkanbieter.- Das Curve hat ein UKW-Radio! Wieviele Smartphones knnen das? Ich finde es super nicht auf Internetradio angewiesen zu sein und es schont auch meinen Datenverbrauch!- E-Mails, SMS, BBM, Twitter etc etc lassen sich flssig mit der Gertetastatur bedienen.Durch die Blackberry-Taste (lang gedrckt halten) kann ich schnell zwischen den Ordnern/Anwendungen hin-und herschalten (z.B. schnell ein pdf suchen, dass ich noch in die E-Mail anhngen mchte).- Bei Touchscreengerten lse ich den Emailversand schonmal aus Versehen aus...kann hier nicht passieren.- Wenn man einen Kontakt aufruft, werden -typisch BlackBerry- unten alle letzten Nachrichten mit dem Kontakt eingeblendet, sehr praktisch! Natrlich habe viele meiner Kontakte Fotos und individuelle Klingeltne etc etc....- Dank der 32GB-Speicherkarte habe ich meine Musiksammlung, diverse Photoalben und sogar 1-2 Filme immer bei mir (gut, bei dem kleinen Display machen Filme wirklich keinen Spass).Gut finde ich auch, dass man die Speicherkarte spezifisch fr das Smartphone verschlsseln kann, wird sie rausgenommem und in ein anderes Gert gesteckt, lassen sich die Daten nicht auslesen.- Trotz Datenkomprimierung versuche ich natrlich so oft wie mglich ber Wi-Fi (Caf, Hotel, Heimnetz...) ins Netz zu gehen und das klappt wirklich weltweit wunderbar.- Ich schtze das przise Rechtemanagement fr Apps, habe so schon 1-2 (zugegebenermaen sehr harmlose) "Nachhausetelefonierer" erwischt und wieder runtergeschmissen.- Office-Dokumente lassen sich bearbeiten! Allgemein ist vieles schon nativ im Gert drin, man muss sich kaum Drittanbieter-Apps installieren... Evernote, Dropbox etc etc gibt es natrlich im Appstore.Drei eher negative Anmerkungen (fr technisch nicht bewanderte Anwender):1) Sie sollten sich sicherheitshalber VORHER bei Ihrem Mobilfunkanbieter erkundigen, ob es eine Blackberry-Option gibt und ob das Modell (also hier das "Curve 9320") mit Firmware-Updates untersttzt wird.2) Schade, dass Blackberry nicht auch Laptops, PCs und Clouddienste bereitstellt...so fehlt letztlich ein komfortables "geschlossenes kosystem", da ist die Konkurrenz deutlich weiter.3) Wenn Sie mit Ihrer Blackberry-ID im Appstore etwas kaufen, mssen Sie eventuell Ihre Kreditkartendaten hinterlegen. Die hinterlegten Kreditkartendaten lassen sich danach nur ndern, aber nicht lschen. Manchen strt das. Blackberry bietet als Lsung eine Liste mit "Dummy-Kreditkartendaten". Ersetzen Sie einfach Ihre validen Kreditkartendaten mit den Dummydaten...ideal fr Eltern, die Ihrem Nachwuchs ein paar Apps kaufen mchten, aber die Kontrolle behalten wollen.Fazit:Bis auf die lausige Kamera habe ich wirklich alle essentiellen Funktionen auf hohem verlsslichen Niveau.Ich vermisse nichts!EDIT:Durch Zufall bin ich auf einen Fehler in meiner Wertung gestoen. Tatschlich kann das Blackberry Verschlsselung wie S/MIME oder PGP nur, wenn es an einem Blackberry Enterprise Server (BES) angeschlossen ist. Privatkunden bzw. kleine/mittlere Unternehmen, die E-Mails nur ber BIS versenden, knnen E-Mails nicht end-to-end verschlsseln. Das ist nicht mehr zeitgem und Apple zeigt, dass es besser geht.Da dieser negative Punkt fr potentielle Kufer des Curve 9320 vermutlich nicht ins Gewicht fllt, belasse ich meine Wertung... wre es eines der brandneuen OS10-Gerte htte ich jetzt nur 4 Sterne vergeben.