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GTA San Andreas Cheat Codes: Full List of GTA San Andreas Cheats for PC, PlayStation, Xbox, Switch and Mobile

Check out the full list of GTA San Andreas cheats for PC, PlayStation, Xbox, Switch, and Mobile platforms.

Written by Gadgets 360 Staff | Updated: 13 April 2024 08:00 IST
GTA San Andreas Cheat Codes: Full List of GTA San Andreas Cheats for PC, PlayStation, Xbox, Switch and Mobile

Photo Credit: Rockstar Games

Highlights
  • GTA San Andreas cheats are available for PC, PS, Xbox, Switch, and Mobile
  • Users can enter the cheat codes anytime in the game
  • Check out the full list of cheats to wreak havoc in Los Santos
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GTA: San Andreas is probably one of the most popular games to date. This classic game surely takes many down memory lane and is one of the few games that allows you to enter cheat codes. Whether it be getting unlimited money, infinite health and ammo, or even a fighter jet, GTA San Andreas cheat codes surely take the gameplay to the next level. So, if you are all set to revisit this Classic game, then you need a list of cheat codes. This is why this guide is here. Here's the full list of GTA San Andreas cheats for all the platforms, including PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, and even the mobile version. So, without further ado, let's get started!

GTA San Andreas Cheat Codes for PC

Here's the complete list of GTA San Andreas cheats that you can use while playing the game on the PC.

For those who don't want to scan the whole list and just want to enjoy the game with some popular cheats, then this section is for you. Check out the popular GTA San Andreas cheat codes for PC platform.

  • Health, Armor, and Money (250,000): HESOYAM
  • Infinite Health: BAGUVIX
  • Infinite Ammo: FULLCLIP
  • Weapon Set 1 (Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles): LXGIWYL
  • Weapon Set 2 (Knife, Pistol, Sawed-Off Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher): PROFESSIONALSKIT
  • Weapon Set 3 (Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive): UZUMYMW
  • Raise Wanted Level: TURNUPTHEHEAT
  • Remove Wanted Level: TURNDOWNTHEHEAT
  • Spawn Rhino Tank: WPRTON

GTA San Andreas Vehicle Cheat Codes for PC

Here's the list of all cheats for cars, planes, jets, jetpack, and more.

Action Cheat Code
Spawn Cadillac RZHSUEW
Spawn a Quad bike FOURWHEELFUN
Spawn Rhino AIWPRTON
Spawn Stunt Plane FLYINGTOSTUNT
Spawn a Racecar VPJTQWV
Spawn Bloodring Banger CQZIJMB
Spawn Jetpack ROCKETMAN
Spawn Garbage Truck TRUEGRIME
Spawn Limo CELEBRITYSTATUS
Spawn Hovercraft KGGGDKP
Spawn Hydra JUMPJET
Spawn Romero WHERESTHEFUNERAL
Spawn Rancher JQNTDMH
Spawn Tanker Truck AMOMHRER
Spawn Monster Ride MONSTERMASH
Spawn Dozer ITSALLBULL
Spawn Racecar VROCKPOKEY
Spawn Hunter OHDUDE
Spawn Vortex Hovercraft KGGGDKP
Cars Explode CPKTNWT
Cars have Nitrous SPEEDFREAK
Flying Cars CHITTYCHITTYBANGBANG
Float away on impact BUBBLECARS
Nitrous Taxis VKYPQCF
Flying Boats FLYINGFISH
Increase Car Speed LPNQMAS
Drive on Water GKPNMQ
Insane Vehicle Handling STICKLIKEGLUE
Invisible Cars WHEELSONLYPLEASE
All Cars are Pink LLQPFBN
All Cars are Black IOWDLAC
All Cars are Sports Cars EVERYONEISRICH
All Cars are Junk Cars EVERYONEISPOOR

Other GTA San Andreas Cheat Codes for PC

Action Cheat Code
Maximum Wanted Level BRINGITON
Lock Wanted Level AEZAKMI
Mega Jump KANGAROO
Super Punch STINGLIKEABEE
Max Muscle BUFFMEUP
Max Fat BTCDBCB
Minimum Muscle and Fat KVGYZQK
Infinite Lung Capacity CVWKXAM
Never Get Hungry AEDUWNV
Maximum Respect WORSHIPME
Maximum Sex Appeal HELLOLADIES
Hitman Level For All Weapons PROFESSIONALKILLER
Bounty on Your Head BAGOWPG
Cloudy Weather ALNSFMZO
Foggy Weather CFVFGMJ
Stormy Weather AUIFRVQS
Sunny Weather MGHXYRM
Very Sunny Weather ICIKPYH
Sandstorm Weather CWJXUOC
Pedestrian Riot STATEOFEMERGENCY
Chaos Mode AJLOJYQY
Pedestrians Attack With Guns BGLUAWML
Pedestrians Have Weapons FOOOXFT
All Pedestrians Are Elvis BLUESUEDESHOES
Beach Party Mode LIFESABEACH
Triad Theme NINJATOWN
Funhouse Theme CRAZYTOWN
Rural Theme FVTMNBZ
Kinky Theme LOVECONQUERSALL
Always Midnight NIGHTPROWLER
Always 21:00 OFVIAC
Slow Motion SLOWITDOWN
Fast Motion SPEEDITUP
Fast Time YSOHNUL
Free Aim While Driving OUIQDMW
Traffic Lights Stay Green ZEIIVG
Aggressive Traffic YLTEICZ
Super Bunny Hop CJPHONEHOME
Car floats when hit BUBBLECARS
Reduced Traffic GHOSTTOWN
Gang Members Everywhere ONLYHOMIESALLOWED
Gang controls the streets BIFBUZZ
Recruit Anyone with Pistol SJMAHPE
Recruit Anyone with Rocket Launcher ZSOXFSQ

GTA San Andreas Cheat Codes for PS5, PS4, PS3, and PS2

If you want to look at the complete list of GTA San Andreas cheats for PlayStation 5, PS4, and older console platforms, you have come to the right place. Let's take a look at all the cheats:

Check out the popular cheat codes for the PlayStation platform.

  • Health, Armor, and Money (250,000): R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
  • Infinite Health: Down, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, Triangle
  • Infinite Ammo: L1, R1, Square, R1, Left, R2, R1, Left, Square, Down, L1, L1
  • Weapon Set 1 (Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles): R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
  • Weapon Set 2 (Knife, Pistol, Sawed-Off Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher): R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left
  • Weapon Set 3 (Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive): R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down
  • Raise Wanted Level: R1, R1, O, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right
  • Remove Wanted Level: R1, R1, O, R2, Up, Down, Up, Down, Up, Down
  • Spawn Rhino Tank: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle

GTA San Andreas Vehicle Cheat Codes for PlayStation

Action Cheat Code
Spawn Cadillac CIRCLE, L1, UP, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X
Spawn a Quad bike LEFT, LEFT, DOWN, DOWN, UP, UP, SQUARE, CIRCLE, TRIANGLE, R1, R2
Spawn Rhino CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
Spawn Stunt Plane CIRCLE, UP, L1, L2, DOWN, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE
Spawn Hotring Racer #1 R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
Spawn Hotring Racer #2 R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2
Spawn Bloodring Banger DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
Spawn Jetpack L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT
Spawn Garbage Truck CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
Spawn Stretch R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
Spawn Hydra TRIANGLE, TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, X, L1, L1, DOWN, UP
Spawn Romero DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT
Spawn Rancher UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2
Spawn Tanker Truck R1, UP, LEFT, RIGHT, R2, UP, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1
Spawn Monster Ride RIGHT, UP, R1, R1, R1, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1
Spawn Dozer R2, L1, L1, RIGHT, RIGHT, UP, UP, X, L1, LEFT
Spawn Hunter CIRCLE, X, L1, CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, R1 R2, L2, L1, L1
Spawn Vortex Hovercraft TRIANGLE, TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, X, L1, L2, DOWN, DOWN
Cars Explode R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
All Cars Nitrous Powered LEFT, TRIANGLE, R1, L1, UP, SQUARE, TRIANGLE, DOWN, CIRCLE, L2, L1, L1
Flying Cars SQUARE, DOWN, L2, UP, L1, CIRCLE, UP, X, LEFT
Flying Boats R2, CIRCLE, UP, L1, RIGHT, R1, RIGHT, UP, SQUARE, TRIANGLE
Increase Car Speed RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
Drive on Water RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2
Perfect Vehicle Handling TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
Invisible Cars TRIANGLE, L1, TRIANGLE, R2, SQUARE, L1, L1
All Cars are Pink CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE
All Cars are Black CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE
All Cars are Sports Cars UP, L1, R1, UP, RIGHT, UP, X, L2, X, L1
All Cars are Junk Cars L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

Other GTA San Andreas Cheat Codes for PlayStation

Action Cheat Code
Maximum Wanted Level CIRCLE, RIGHT, CIRCLE, RIGHT, LEFT, SQUARE, X, DOWN
Lock Wanted Level CIRCLE, RIGHT, CIRCLE, RIGHT, LEFT, SQUARE, TRIANGLE, UP
Mega Jump UP, UP, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, R2, R2
Super Punch UP, LEFT, X, TRIANGLE, R1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L2
Max Muscle TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, LEFT
Max Fat TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, DOWN
Minimum Muscle and Fat TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, RIGHT
Infinite Lung Capacity DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN
Never Get Hungry SQUARE, L2, RB, TRIANGLE, UP, SQUARE, L2, UP, X
Maximum Respect L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1
Maximum Sex Appeal CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1
Hitman Level For All Weapons DOWN, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, DOWN, DOWN, L1, L1, L1
Bounty on Your Head DOWN, UP, UP, UP, X, R2, R1, L2, L
Cloudy Weather L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1
Foggy Weather R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
Stormy Weather R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
Sunny Weather R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
Very Sunny Weather R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, DOWN
Sandstorm UP, DOWN, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
Pedestrian Riot DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L
Chaos Mode L2, RIGHT, L1, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, R1, L1, RIGHT, L1, L1, L
Pedestrians Attack (With Guns) X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1
Pedestrians Have Weapons R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN
All Pedestrians Are Elvis L1, CIRCLE, TRIANGLE, L1, L1, SQUARE, L2, UP, DOWN, LEFT
Beach Party Mode UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN
Triad Theme X, X, DOWN, R2, L2, CIRCLE, R1, CIRCLE, SQUARE
Funhouse Theme TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE, CIRCLE, SQUARE, DOWN, CIRCLE
Rural Theme L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, DOWN, LEFT, UP
Kinky Theme SQUARE, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L2, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE
Always Midnight SQUARE, L1, R1, RIGHT, X, UP, L1, LEFT, LEFT
Always 21:00 LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X
Slow Motion TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
Fast Motion TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, L2, L1, SQUARE
Faster Clock CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
Free Aim While Driving UP, UP, SQUARE, L2, RIGHT, X, R1, DOWN, R2, CIRCLE
Blow Up All Cars R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
Traffic Lights Stay Green RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
Aggressive Traffic R2, CIRCLE, R1, L2, LEFT, R1, L1, R2, L2
Reduced Traffic X, DOWN, UP, R2, DOWN, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, LEFT
Super Bunny Hop TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2
Car floats when hit SQUARE, R2, DOWN, DOWN, LEFT, DOWN, LEFT, LEFT L2, X
Gang Members Everywhere LEFT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, LEFT, X, DOWN, UP, SQUARE, RIGHT, DOWN
Gang controls the streets L2, UP, R1, R1, LEFT, R1, R1, R2, RIGHT, DOWN
Recruit Anyone with Pistol DOWN, SQUARE, UP, R2, R2, UP, RIGHT, RIGHT, UP
Recruit Anyone with Rocket Launcher R2, R2, R2, X, L2, L1, R1, L2, DOWN, X

GTA San Andreas Cheat Codes for Xbox Series X|S, Xbox One, and Xbox 360

Those looking for cheat codes for the Xbox platform, check these out.

Here are some of the most popular GTA cheats that you can use on Xbox Series X, Series S, Xbox One, and Xbox 360:

  • Health, Armor, and Money (250,000): RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
  • Infinite Health: Down, A, Right, Left, Right, RT, Right, Down, Up, Y
  • Infinite Ammo: LB, RB, X, RB, Left, RT, RB, Left, X, Down, LB, LB
  • Weapon Set 1 (Bat, Pistol, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles): RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
  • Weapon Set 2 (Knife, Pistol, Sawed-Off Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher): RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left
  • Weapon Set 3 (Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive): RB, RT, LB, RT, left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down
  • Raise Wanted Level: RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
  • Remove Wanted Level: RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
  • Spawn Rhino Tank: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

GTA San Andreas Vehicle Cheat Codes for Xbox

Action Cheat Code
Spawn Cadillac B, LT, UP, RT, LB, A, RT, LT, B, A
Spawn a Quad bike LEFT, LEFT, DOWN, DOWN, UP, UP, X, B, Y, RT, RB
Spawn Rhino B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
Spawn Stunt Plane B, UP, LT, LB, DOWN, RT, LT, LT, LEFT, LEFT, A, Y
Spawn Hotring Racer #1 RT, B, RB, RIGHT, LT, LB, A, A, X, RT
Spawn Hotring Racer #2 RB, LT, B, RIGHT, LT, RT, RIGHT, UP, B, RB
Spawn Bloodring Banger DOWN, RT, B, LB, LB, A, RT, LT, LEFT, LEFT
Spawn Jetpack LB, LT, RB, RT, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, UP, DOWN, LEFT, RIGHT
Spawn Garbage Truck B, RT, B, RT, LEFT, LEFT, RT, LT, B, RIGHT
Spawn Stretch RB, UP, LB, LEFT, LEFT, RT, LT, B, RIGHT
Spawn Hydra Y, Y, X, B, A, LT, LT, DOWN, UP
Spawn Romero DOWN, RB, DOWN, RT, LB, LEFT, RT, LT, LEFT, RIGHT
Spawn Rancher UP, RIGHT, RIGHT, LT, RIGHT, UP, X, LB
Spawn Tanker Truck RT, UP, LEFT, RIGHT, RB, UP, RIGHT, X, RIGHT, LB, LT, LT
Spawn Monster Ride RIGHT, UP, RT, RT, RT, DOWN, Y, Y, A, B, LT, LT
Spawn Dozer RB, LT, LT, RIGHT, RIGHT, UP, UP, A, LT, LEFT
Spawn Hunter B, A, LT, B, B, LT, B, RT, RB, LB, LT, LT
Spawn Vortex Hovercraft Y, Y, X, B, A, LT, LB, DOWN, DOWN
Cars Explode RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
All Cars Nitrous Powered LEFT, Y, RB, LB, UP, X, Y, DOWN, B, LT, LB, LB
Flying Cars X, DOWN, LT, UP, LB, B, UP, A, LEFT
Flying Boats RT, B, UP, LB, RIGHT, RB, RIGHT, UP, X, Y
Increase Car Speed RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
Drive on Water RIGHT, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
Perfect Vehicle Handling Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB
Invisible Cars X, RT, DOWN, DOWN, LEFT, DOWN, LEFT, LEFT LT, A
All Cars are Pink B, LB, DOWN, LT, LEFT, A, RB, LB, RIGHT, B
All Cars are Black B, LT, UP, RB, LEFT, A, RB, LB, LEFT, B
All Cars are Sports Cars UP, LB, RB, UP, RIGHT, UP, A, LT, A, LB
All Cars are Junk Cars LT, RIGHT, LB, UP, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB

Other GTA San Andreas Cheat Codes for Xbox

Action Cheat Code
Maximum Wanted Level B, RIGHT, B, RIGHT, LEFT, X, A, DOWN
Lock Wanted Level CIRCLE, RIGHT, CIRCLE, RIGHT, LEFT, X, Y, UP
Mega Jump UP, UP, Y, Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, RT, RT
Super Punch UP, LEFT, A, Y, RB, X, X, X, LT
Max Muscle Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT
Max Fat Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, DOWN
Minimum Muscle and Fat Y, UP, UP, LEFT, RIGHT, X, B, RIGHT
Infinite Lung Capacity DOWN, LEFT, LB, DOWN, DOWN, RT, DOWN, LT, DOWN
Never Get Hungry X, LT, RB, Y, UP, X, LT, UP, A
Maximum Respect LB, RB, Y, DOWN, RT, A, LB, UP, LT, LT, LB, LB
Maximum Sex Appeal B, Y, Y, UP, B, RB, LT, UP, Y, LB, LB, LB
Hitman Level For All Weapons DOWN, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, DOWN, DOWN, LB, LB, LB
Bounty on Your Head DOWN, UP, UP, UP, A, RT, RB, LT, LT
Cloudy Weather LT, DOWN, DOWN, LEFT, X, LEFT, RT, X, A, RB, LB, LB
Foggy Weather RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
Stormy Weather RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
Sunny Weather RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
Very Sunny Weather RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, DOWN
Sandstorm UP, DOWN, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
Pedestrian Riot DOWN, LEFT, UP, LEFT, A, RT, RB, LT, LB
Chaos Mode LT, RIGHT, LB, Y, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LB
Pedestrians Attack (With Guns) A, LB, UP, X, DOWN, A, LT, Y, DOWN, RB, LB, LB
Pedestrians Have Weapons RT, RB, A, Y, A, Y, UP, DOWN
All Pedestrians Are Elvis LB, B, Y, LB, LB, X, LT, UP, DOWN, LEFT
Beach Party Mode UP, UP, DOWN, DOWN, X, B, LB, RB, Y, DOWN
Triad Theme A, A, DOWN, RT, LT, B, RB, B, X
Funhouse Theme Y, Y, LB, X, X, B, X, DOWN, B
Rural Theme LB, LB, RB, RB, LT, LB, RT, DOWN, LEFT, UP
Kinky Theme X, RIGHT, X, X, LT, A, Y, A, Y
Always Midnight X, LB, RB, RIGHT, A, UP, LB, LEFT, LEFT
Always 21:00 LEFT, LEFT, LT, RB, RIGHT, X, X, LB, LT, A
Slow Motion Y, UP, RIGHT, DOWN, X, RT, RB
Fast Motion Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
Faster Clock B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
Free Aim While Driving UP, UP, X, LT, RIGHT, A, RB, DOWN, RT, B
Blow Up All Cars RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
Traffic Lights Stay Green RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
Aggressive Traffic RT, B, RB, LT, LEFT, RB, LB, RT, LT
Reduced Traffic A, DOWN, UP, RT, DOWN, Y, LB, Y, LEFT
Super Bunny Hop Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT
Moon Car Gravity X, RT, DOWN, DOWN, LEFT, DOWN, LEFT, LEFT LT, A
Gang Members Everywhere LEFT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, LEFT, A, DOWN, UP, X, RIGHT, DOWN
Gang controls the streets LT, UP, RB, RB, LEFT, RB, RB, RT, RIGHT, DOWN
Recruit Anyone with Pistol DOWN, X, UP, RT, RT, UP, RIGHT, RIGHT, UP
Recruit Anyone with Rocket Launcher RT, RT, RT, A, LT, LB, RB, LT, DOWN, A

GTA San Andreas Cheat Codes for Nintendo Switch

  • Health, Armor, And Money (250,000): R, ZR, L, B, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
  • Infinite Health: Down, X, Right, Left, Right, R1, Right, Down, Up, Triangle
  • Infinite Ammo: L, R, Y, R, Left, ZR, R, Left, Y, Down, L, L
  • Weapon Set 1 (Bat, Pistol, Shotgun, Mini Smg, Ak 47, Rocket Launcher, Molotov Cocktail, Spray Can, Brass Knuckles): R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
  • Weapon Set 2 (Knife, Pistol, Sawed-Off Shotgun, Tec 9, Sniper Rifle, Flamethrower, Grenades, Fire Extinguisher): R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Left
  • Weapon Set 3 (Chainsaw, Silenced Pistol, Combat Shotgun, M4, Bazooka, Plastic Explosive): R, ZR, L, ZR, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Down, Down
  • Raise Wanted Level: R, R, A, ZR, Left, Right, Left, Right, Left, Right
  • Remove Wanted Level: R, R, A, ZR, Up, Down, Up, Down, Up, Down
  • Spawn Rhino Tank: A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X

GTA San Andreas Vehicle Cheat Codes for Nintendo Switch

Action Cheat Code
Spawn Cadillac A, L, UP, R, ZL, B, R, L, A, B
Spawn a Quad bike LEFT, LEFT, DOWN, DOWN, UP, UP, Y, A, X, R, ZR
Spawn Rhino A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X
Spawn Stunt Plane A, UP, L, ZL, DOWN, R, L, L, LEFT, LEFT, B, X
Spawn Hotring Racer #1 R, A, ZR, RIGHT, L, ZL, B, B, Y, R
Spawn Hotring Racer #2 ZR, L, A, RIGHT, L, R, RIGHT, UP, A, ZR
Spawn Bloodring Banger DOWN, R, A, ZL, ZL, B, R, L, LEFT, LEFT
Spawn Jetpack L, ZL, R, ZR, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L, ZL, R, ZR, UP, DOWN, LEFT, RIGHT
Spawn Garbage Truck A, R, A, R, LEFT, LEFT, R, L, A, RIGHT
Spawn Stretch ZR, UP, ZL, LEFT, LEFT, R, L, A, RIGHT
Spawn Hydra X, X, Y, A, B, L, L, DOWN, UP
Spawn Romero DOWN, ZR, DOWN, R, ZL, LEFT, R, L, LEFT, RIGHT
Spawn Rancher UP, RIGHT, RIGHT, L, RIGHT, UP, B, ZL
Spawn Tanker Truck R, UP, LEFT, RIGHT, ZR, UP, RIGHT, Y, RIGHT, ZL, L, L
Spawn Monster Ride RIGHT, UP, R, R, R, DOWN, X, X, B, A, L, L
Spawn Dozer ZR, L, L, RIGHT, RIGHT, UP, UP, B, L, LEFT
Spawn Hunter A, B, L, A, A, L, A, R ZR, ZL, L, L
Spawn Vortex Hovercraft X, X, Y, A, B, L, ZL, DOWN, DOWN
Cars Explode ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L
All Cars Nitrous Powered LEFT, X, R, L, UP, Y, X, DOWN, A, ZL, L, L
Flying Cars Y, DOWN, ZL, UP, L, A, UP, B, LEFT
Flying Boats ZR, A, UP, L, RIGHT, R, RIGHT, UP, Y, X
Increase Car Speed RIGHT, R, UP, ZL, ZL, LEFT, R, L, R, R
Drive on Water RIGHT, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR
Perfect Vehicle Handling X, R, R, LEFT, R, L, ZR, L
Invisible Cars X, L, X, ZR, Y, L, L
All Cars are Pink A, L, DOWN, ZL, LEFT, B, R, L, RIGHT, A
All Cars are Black A, ZL, UP, R, LEFT, B, R, L, LEFT, A
All Cars are Sports Cars UP, L, R, UP, RIGHT, UP, B, ZL, B, L
All Cars are Junk Cars ZL, RIGHT, L, UP, B, L, ZL, ZR, R, L, L, L

Other GTA San Andreas Cheat Codes for Nintendo Switch

Action Cheat Code
Maximum Wanted Level A, RIGHT, A, RIGHT, LEFT, Y, B, DOWN
Lock Wanted Level A, RIGHT, A, RIGHT, Left, Y, X, Up
Mega Jump UP, UP, X, X, UP, UP, LEFT, RIGHT, Y, ZR, ZR
Super Punch UP, LEFT, B, X, R, Y, Y, Y, ZL
Max Muscle X, UP, UP, LEFT, RIGHT, Y, A, LEFT
Max Fat X, UP, UP, LEFT, RIGHT, Y, A, DOWN
Minimum Muscle and Fat X, UP, UP, LEFT, RIGHT, Y, A, RIGHT
Infinite Lung Capacity DOWN, LEFT, L, DOWN, DOWN, ZR, DOWN, ZL, DOWN
Never Get Hungry Y, ZL, RB, X, UP, Y, ZL, UP, B
Maximum Respect L, R, X, DOWN, ZR, B, L, UP, ZL, ZL, L, L
Maximum Sex Appeal A, X, X, UP, A, R, ZL, UP, X, L, L, L
Hitman Level For All Weapons DOWN, Y, B, LEFT, R, ZR, LEFT, DOWN, DOWN, L, L, L
Bounty on Your Head DOWN, UP, UP, UP, B, ZR, R, ZL, ZL
Cloudy Weather ZL, DOWN, DOWN, LEFT, Y, LEFT, ZR, Y, B, R, L, L
Foggy Weather ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B
Stormy Weather ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A
Sunny Weather ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y
Very Sunny Weather ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, DOWN
Sandstorm UP, DOWN, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZR
Pedestrian Riot DOWN, LEFT, UP, LEFT, B, ZR, R, ZL, L
Chaos Mode ZL, RIGHT, L, X, RIGHT, RIGHT, R, L, RIGHT, L, L, L
Pedestrians Attack (With Guns) B, L, UP, Y, DOWN, B, ZL, X, DOWN, R, L, L
Pedestrians Have Weapons ZR, R, B, X, B, X, UP, DOWN
All Pedestrians Are Elvis L, A, X, L, L, Y, ZL, UP, DOWN, LEFT
Beach Party Mode UP, UP, DOWN, DOWN, Y, A, L, R, X, DOWN
Triad Theme B, B, DOWN, ZR, ZL, A, R, A, Y
Funhouse Theme X, X, L, Y, Y, A, Y, DOWN, A
Rural Theme L, L, R, R, ZL, L, ZR, DOWN, LEFT, UP
Kinky Theme Y, RIGHT, Y, Y, ZL, B, X, B, X
Always Midnight Y, L, R, RIGHT, B, UP, L, LEFT, LEFT
Always 21:00 LEFT, LEFT, ZL, R, RIGHT, Y, Y, L, ZL, B
Slow Motion X, UP, RIGHT, DOWN, Y, ZR, R
Fast Motion X, UP, RIGHT, DOWN, ZL, L, Y
Faster Clock A, A, L, Y, L, Y, Y, Y, L, X, A, X
Free Aim While Driving UP, UP, Y, ZL, RIGHT, B, R, DOWN, ZR, A
Blow Up All Cars ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L
Traffic Lights Stay Green RIGHT, R, UP, ZL, ZL, LEFT, R, L, R, R
Aggressive Traffic ZR, A, R, ZL, LEFT, R, L, ZR, ZL
Super Bunny Hop X, Y, A, A, Y, A, A, L, ZL, ZL, R, ZR
Moon Car Gravity Y, ZR, DOWN, DOWN, LEFT, DOWN, LEFT, LEFT ZL, B
Reduced Traffic B, DOWN, UP, ZR, DOWN, X, L, X, LEFT
Gang Members Everywhere LEFT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, LEFT, B, DOWN, UP, Y, RIGHT, DOWN
Gang controls the streets ZL, UP, R, R, LEFT, R, R, ZR, RIGHT, DOWN
Recruit Anyone with Pistol DOWN, Y, UP, ZR, ZR, UP, RIGHT, RIGHT, UP
Recruit Anyone with Rocket Launcher ZR, ZR, ZR, B, ZL, L, R, ZL, DOWN, B

GTA San Andreas Cheat Codes for Mobile

Gamers can also use the GTA San Andreas cheat codes on the mobile version of the game as well. One can use the GTA San Andreas PC cheat codes list mentioned above. However, there is no direct way to enter the cheats. One might have to pair a controller or an external keyboard to enter the cheat codes. Moreover, multiple third-party keyboard applications create an overlay on any mobile game. However, it is important to research them first and then download them.

How to Enter GTA San Andreas Cheat Codes on PC, PS, Xbox, and Nintendo Switch?

One can easily enter the GTA San Andreas cheats on any platform. Here's how you can do it:

PC: In order to activate the cheat, first save the game data and then enter the cheat as mentioned above while playing the game. The cheat will get activated automatically.

Console: One can use the above-mentioned button combinations while playing the game to activate any cheat code they want.

Frequently Asked Questions (FAQs)

How do you turn off all cheats in GTA San Andreas?

To deactivate any cheat code, one can simply enter the same cheat code again.

How do you use cheat codes in GTA San Andreas on Android?

One can use a controller or an external keyboard to activate the cheat codes while playing the game.

What is the faster time cheat in GTA San Andreas?

One can enter the YSOHNUL cheat code for a faster time cheat.

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