|Maximum Wanted Level
|CIRCLE, RIGHT, CIRCLE, RIGHT, LEFT, SQUARE, X, DOWN
|Lock Wanted Level
|CIRCLE, RIGHT, CIRCLE, RIGHT, LEFT, SQUARE, TRIANGLE, UP
|Mega Jump
|UP, UP, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, R2, R2
|Super Punch
|UP, LEFT, X, TRIANGLE, R1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L2
|Max Muscle
|TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, LEFT
|Max Fat
|TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, DOWN
|Minimum Muscle and Fat
|TRIANGLE, UP, UP, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, RIGHT
|Infinite Lung Capacity
|DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN
|Never Get Hungry
|SQUARE, L2, RB, TRIANGLE, UP, SQUARE, L2, UP, X
|Maximum Respect
|L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1
|Maximum Sex Appeal
|CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1
|Hitman Level For All Weapons
|DOWN, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, DOWN, DOWN, L1, L1, L1
|Bounty on Your Head
|DOWN, UP, UP, UP, X, R2, R1, L2, L
|Cloudy Weather
|L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1
|Foggy Weather
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
|Stormy Weather
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
|Sunny Weather
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|Very Sunny Weather
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, DOWN
|Sandstorm
|UP, DOWN, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
|Pedestrian Riot
|DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L
|Chaos Mode
|L2, RIGHT, L1, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, R1, L1, RIGHT, L1, L1, L
|Pedestrians Attack (With Guns)
|X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1
|Pedestrians Have Weapons
|R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN
|All Pedestrians Are Elvis
|L1, CIRCLE, TRIANGLE, L1, L1, SQUARE, L2, UP, DOWN, LEFT
|Beach Party Mode
|UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN
|Triad Theme
|X, X, DOWN, R2, L2, CIRCLE, R1, CIRCLE, SQUARE
|Funhouse Theme
|TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE, CIRCLE, SQUARE, DOWN, CIRCLE
|Rural Theme
|L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, DOWN, LEFT, UP
|Kinky Theme
|SQUARE, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L2, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE
|Always Midnight
|SQUARE, L1, R1, RIGHT, X, UP, L1, LEFT, LEFT
|Always 21:00
|LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X
|Slow Motion
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
|Fast Motion
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, L2, L1, SQUARE
|Faster Clock
|CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|Free Aim While Driving
|UP, UP, SQUARE, L2, RIGHT, X, R1, DOWN, R2, CIRCLE
|Blow Up All Cars
|R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
|Traffic Lights Stay Green
|RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
|Aggressive Traffic
|R2, CIRCLE, R1, L2, LEFT, R1, L1, R2, L2
|Reduced Traffic
|X, DOWN, UP, R2, DOWN, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, LEFT
|Super Bunny Hop
|TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2
|Car floats when hit
|SQUARE, R2, DOWN, DOWN, LEFT, DOWN, LEFT, LEFT L2, X
|Gang Members Everywhere
|LEFT, RIGHT, RIGHT, RIGHT, LEFT, X, DOWN, UP, SQUARE, RIGHT, DOWN
|Gang controls the streets
|L2, UP, R1, R1, LEFT, R1, R1, R2, RIGHT, DOWN
|Recruit Anyone with Pistol
|DOWN, SQUARE, UP, R2, R2, UP, RIGHT, RIGHT, UP
|Recruit Anyone with Rocket Launcher
|R2, R2, R2, X, L2, L1, R1, L2, DOWN, X